Cina: a Chongqing in funzione SkyShuttle, il treno senza conducente

Ieri a Chongqing è stato messo in funzione il primo sistema di transito ferroviario senza conducente del sud-ovest della Cina, il BYD SkyShuttle, nel distretto di Bishan.

Il sistema comprende convogli autonomi alimentati a energia elettrica che percorrono 15,4 km su una linea ferroviaria sopraelevata e attraversano 15 stazioni: secondo la società sviluppatrice, lo SkyShuttle ha un vantaggio rispetto alle soluzioni convenzionali di trasporto urbano poiché i costi e i tempi di costruzione sono contenuti e si integra nell’ambiente circostante.

Si prevede che il nuovo mezzo fornisca un’esperienza di viaggio più sicura e smart, mantenendo bassi i livelli di inquinamento acustico e funzionando in modo stabile. I veicoli sono in grado di effettuare curve con un raggio minimo di 15 metri e possono trasportare da 6.000 a 10.000 passeggeri all’ora a una velocità massima di 80 km/h.

Per prendere lo SkyShuttle i passeggeri possono vidimare il proprio titolo di viaggio, scansionare un codice QR o utilizzare un sistema di riconoscimento facciale.