Clima, accordo in UE sulle emissioni di CO2: obiettivo riduzione di almeno il 55% entro il 2030

Accordo tra le istituzioni UE sulla legge per il clima: l’intesa prevede neutralità climatica al 2050 e il taglio delle emissioni al 2030 di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

Il risultato del negoziato consente all’UE di formalizzare il suo impegno rafforzato nell’ambito dell’Accordo di Parigi, alla vigilia del summit dei leader mondiali sul clima per il 22 e 23 aprile.

Per la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, “la legge sul clima mette l’Ue su un percorso verde per una generazione. E il nostro impegno vincolante per i nostri figli e i nostri nipoti“.