Clima: la Francia potrebbe vietare voli brevi per tagliare le emissioni

Niente aereo se c’è la possibilità di raggiungere la destinazione con il treno in meno di 2 ore e 30 minuti: lo ha deciso l’Assemblea Nazionale francese nell’ambito dell’esame del progetto di legge sul clima. La misura è stata approvata in prima lettura e riguarda i voli interni: se venisse confermata – e quindi diventasse legge – sarebbero aboliti, per esempio, i voli tra Parigi (aeroporto di Orly) e Nantes, Lione o Bordeaux.

Vi sarebbero tuttavia delle eccezioni per i voli con corrispondenza, per esempio per chi parte da Lione in direzione di un altro Paese passando per Parigi.