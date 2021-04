Clima, pandemia e ripresa: nel 2021 le emissioni aumenteranno a livelli record

Dopo il calo delle emissioni registrato in conseguenza dei lockdown anti–Covid, nel corso del 2021 le emissioni di anidride carbonica aumenteranno ad un livello record, il 2° più alto della storia dopo la crisi finanziaria di 10 anni fa: è quanto ha dichiarato al Guardian Fatih Birol, direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia.

Alla base dell’incremento, vi sarebbe principalmente il Coronavirus, in quanto i governi del mondo stanno favorendo i combustibili fossili per finanziare la ripresa dalla recessione post–pandemia.

“E’ scioccante e molto inquietante. Da una parte i governi oggi dicono che il cambiamento climatico è la loro priorità. Ma dall’altra stiamo assistendo al secondo aumento di emissioni più grande della storia. È davvero deludente“, ha affermato in Birol in un’intervista al Guardian.