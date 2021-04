Come si diventa astronauta? Chiedi a ROBert di PLAYMOBIL [VIDEO]

In una serie di entusiasmanti storie video che hanno per protagonista il sistema di gioco PLAYMOBIL, il robot ‘che-tutto-sa’ ROBert è assistito dall’astronauta dell’ESA Luca Parmitano per spiegare come puoi diventare astronauta e come è vivere nello spazio.

Prepararsi per diventare astronauta è una sfida, ma cosa comprende esattamente non è chiaro. Grazie alla collaborazione tra ESA e PLAYMOBIL, i giovani entusiasti dello spazio avranno la visione di un esperto su cosa accade e delle qualità necessarie per una carriera da astronauta.

Questi episodi spensierati, che coincidono con la campagna di reclutamento dell’ESA per la prossima generazione di esploratori spaziali, ricreano il Centro Europeo Addestramento Astronauti dell’ESA attraverso la lente dell’universo PLAYMOBIL. La serie video combina riprese di cosa sperimentano realmente gli astronauti, con scene eseguite dalla squadra di addestramento dell’astronauta PLAYMOBIL.

Questi episodi sono le ultime aggiunte della collezione sempre in crescita delle animazioni in stop-motion ‘ROBert knows’ (ROBert sa, ROBert conosce) di PLAYMOBIL. Le animazioni utilizzano le figurine PLAYMOBIL per spiegare le diverse e interessanti domande quotidiane in maniera coinvolgente e a misura di bambino. Mentre la prima puntata della serie video ESA/PLAYMOBIL mostra agli spettatori come si diventa astronauta, il secondo video esplora come è vivere e lavorare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.