Completato con successo il 4° volo di Ingenuity su Marte: verso una nuova fase operativa per l’elicottero e il rover Perseverance

Nuovo successo per Ingenuity, il drone-elicottero della NASA inviato su Marte insieme al rover Perseverance. Ingenuity “ha completato il suo 4° volo, andando più lontano e più veloce che mai. Ha anche scattato più foto mentre volava sopra la superficie marziana”, comunica il Jet Propulsion Laboratory della NASA sul proprio account Twitter, a corredo della foto in alto. Il piano prevedeva che Ingenuity coprisse circa 266 metri e raggiungesse una velocità massima di 13 km/h rimanendo in volo per 117 secondi.

L’elicottero ha effettuato 3 voli fino ad oggi, il 19 aprile, il 22 aprile e il 25 aprile: i test sono diventati sempre più ambiziosi, tanto che, l’ultima volta, l’elicottero a energia solare ha dimostrato di essere in grado di viaggiare per 100 metri a una velocità massima di 7,2 km/h.

Nuova fase operativa per Ingenuity e Perseverance

Dopo il 4° volo di oggi e il 5° previsto all’incirca fra una settimana, si apre una nuova fase operativa per il rover Perseverance e il drone-elicottero Ingenuity. In questo mese intenso per le operazioni di Ingenuity, Perseverance si era “fatto da parte” per documentarne le prime prodezze, lasciando in stand-by la sua missione principale. Ma tutto questo cambierà presto.

Ingenuity sara’ “promosso” da dimostratore tecnologico a strumento operativo e provera’ a fare da spalla al rover, pronto a iniziare le operazioni per il campionamento del suolo marziano. Lo annuncia la NASA in una conferenza stampa al Jet Propulsion Laboratory. I tecnici della NASA hanno deciso di far muovere il rover ancora all’interno del cratere Jezero dove e’ avvenuto l’atterraggio e hanno gia’ individuato un’area di interesse (lunga circa 1,5km) dove il rover potra’ muoversi alla ricerca di rocce sedimentarie, che potrebbero raccontare la storia passata dell’antico lago che un tempo occupava il cratere. In questa prima fase e’ prevista la raccolta di tre o quattro campioni.

Nel frattempo Ingenuity potra’ continuare i suoi voli per esplorare zone inaccessibili al rover e aree dove invece potrebbe spostarsi in futuro. Il velivolo e’ stato progettato per una vita operativa di 30 giorni, ma se non manifestera’ problemi potra’ prolungare la sua missione oltre questo limite.