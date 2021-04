Consip pubblica bando per “allestimento di campi container per l’assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali”

La Consip ha pubblicato un bando di “gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro multifornitore per l’allestimento di campi container per l’assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile”. L’importo totale a base d’asta per il noleggio dei container è di 266.716.544,00 €. L’iniziativa, come descritto nel bando pubblicato sul sito Consip, prevede che la documentazione possa essere prelevata, esclusivamente, in formato elettronico. Tutti i chiarimenti in merito saranno pubblicati in formato elettronico sui siti indicati nel bando, tra cui il sito www.consip.it.

Il bando è stato pubblicato in data 24/03/2021 e scadrà il 12/04/2021, alle ore 16:00 come termine di ricezione offerte.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Protezione Civile, dunque, si preparano a far fronte ad eventi emergenziali come terremoti, o altre calamità, con i ‘villaggi container’, ormai tristemente noti perché sempre più diffusi nel centro Italia e nelle zone colpite dai vari sismi che si sono susseguito negli ultimi anni.