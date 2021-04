Copernicus: temperature di marzo vicine alla media in Europa; corrente fredda sulla Siberia settentrionale

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte dell’Unione Europea, pubblica regolarmente ogni mese bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.

Marzo 2020 temperature dell’aria in superficie:

La temperatura globale di marzo 2021 è stata di 0,2ºC superiore alla media del periodo 1991-2020

A partire dal 2010 in sette diversi periodi il mese di marzo è stato più caldo di quello del 2021

Le temperature sono state più basse della media sulla Siberia settentrionale e sull’Antartide occidentale, e molto più alte della media in diverse regioni, compresa una fascia che si estende a nord-est attraverso l’Asia dalla Penisola Arabica all’Oceano Pacifico

Le temperature sull’Europa per tutto il mese sono state vicine alla media

La mappa e i valori dei dati citati provengono dal set di dati ERA5 di ECMWF Copernicus Climate Change Service. Le temperature medie in superficie in Europa riguardano la terraferma con i seguenti limiti di longitudine/latitudine: 25W-40E, 34N-72N.

C3S ha seguito la raccomandazione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) di utilizzare il periodo più recente di 30 anni per il calcolo delle medie climatologiche, e ultimamente è passato al periodo di riferimento 1991-2020 per i suoi bollettini climatici C3S. Tuttavia, sia il nuovo periodo che quello precedente (1981-2010) sono usati in tutte le cifre per trasparenza.