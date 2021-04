Coprifuoco e chiusure, i ristoratori scendono in piazza a Firenze: proteste in corso [VIDEO]

E’ in corso questa sera a Firenze una manifestazione dei ristoratori contro le misure anticovid del Governo, in particolare contro il coprifuoco. Centinaia le persone in piazza. Sul posto è arrivata anche la polizia.

Già nel pomeriggio, le strade di Firenze si erano popolate di tante gente, soprattutto nel centro storico, dal Ponte Vecchio alle vie della movida. Proprio oggi c’è stato un appello del prefetto Alessandra Guidi e del sindaco Dario Nardella al senso di responsabilità per evitare che gli sforzi fatti vengano vanificati. Tante le persone anche in piazza Santo Spirito dove oggi oggi si è svolta la manifestazione di ‘Firenze antifascista’ per il 25 aprile.