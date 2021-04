Coronavirus, New York “riaprirà completamente” il 1° luglio: al via la più grande campagna di promozione turistica della storia, “sarà l’estate della City”

La città di New York “riaprirà completamente il prossimo 1 luglio” grazie alla campagna vaccinale contro il Covid che marcia a ritmi sostenuti. Ad annunciarlo è il sindaco, Bill de Blasio, durante lo show televisivo “Morning joe” della Msnbc. “Siamo pronti ad aprire a pieno regime i negozi, le imprese, gli uffici e i teatri. Il numero di persone che si è vaccinato è straordinario. Sarà l’estate della città di New York“, ha aggiunto. De Blasio non ha ancora fornito dettagli su questa riapertura “completa” ma la sua amministrazione aveva fissato l’apertura delle scuole e dei teatri di Broadway per il prossimo settembre.

Oggi sembra lontana la primavera del 2020 quando la “Grande Mela” divenne uno degli epicentri più gravi della pandemia con migliaia di morti, gli ospedali pieni e l’imposizione di severe misure restrittive per limitare la diffusione del nuovo Coronavirus. Un anno dopo, la città ha somministrato oltre 6 milioni di dosi di vaccino con il 36% della popolazione che risulta essere già immunizzata. Una campagna che ha portata al calo costante, nelle ultime settimane, del numero di contagi e decessi. “Penso che la gente accorrerà a New York perchè vuole vivere di nuovo“, ha dichiarato il sindaco, che una settimana fa ha annunciato la più grande campagna di promozione turistica nella storia della città per attirare visitatori durante i mesi estivi.