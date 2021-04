Coronavirus, l’indice Rt regione per regione: in Sardegna è crollato a 0.97, la proroga della zona rossa non ha alcuna base scientifica

Scende ancora il valore dell’Rt nazionale, seppur in maniera lieve, passando a 0.81. La scorsa settimana era di 0.85. Solo 4 regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1 (erano 5 la settimana precedente). L’Italia si sta colorando di giallo, con solo 5 regioni che lunedì 26 aprile si ritroveranno in zona arancione (Valle d’Aosta, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Solo la Sardegna rimane in zona rossa, per la terza settimana consecutiva, in maniera inspiegabile, avendo un Rt persino al di sotto di 1, che non giustificherebbe neanche la zona arancione, ma sarebbe addirittura da zona bianca.

Questi i dati dell’indice di contagio Rt nelle diverse regioni: