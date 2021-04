Coronavirus, oggi 718 morti, 18.938 nuovi casi e 26.175 guariti. L’Italia ha la mortalità più alta al mondo: superata anche la Gran Bretagna

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 718 morti, 26.175 guariti e 18.938 nuovi casi su 362.973 tamponi. Oggi è risultato positivo il 5,21% dei tamponi effettuati, dato in lieve aumento rispetto ai due giorni scorsi. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (3.289), Campania (2.225) e Piemonte (1.798). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

3.736.526 casi totali



113.579 morti

3.086.586 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 536.361 così suddivisi:

28.146 (-705) ricoverati in ospedale ( 5,25 % )

( ) 3.603 (-60) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,67% )

( ) 504.612 (-7.204) in isolamento domiciliare ( 94,08% )

Con il dati di oggi, l’Italia sale a 1.881 morti ogni milione di abitanti e supera anche la Gran Bretagna per tasso di mortalità. Siamo ufficialmente e in assoluto il Paese con il più alto numero di morti in tutto il pianeta, tra quelli con una popolazione superiore agli 11 milioni di abitanti.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: