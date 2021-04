Coronavirus, oggi 954 morti in Polonia: è record giornaliero. Ma il bilancio delle vittime è molto lontano da quello dell’Italia

Drammatico record di morti Covid positivi oggi in Polonia: ben 954 in un giorno, record per il Paese dell’Europa orientale dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono stati 27.887, che portano il totale a 2.499.507, 11° Paese al mondo per numero totale di casi. Il numero complessivo dei morti è invece salito a 56.659, cioè 1.498 morti ogni milione di abitanti. Un numero comunque di gran lunga inferiore a quello dell’Italia che con 1.861 morti ogni milione di abitanti è il Paese con il più alto numero di morti al mondo.

Intanto la Polonia ha somministrato 6.790.945 dosi di vaccini contro il coronavirus. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Pap”. Il dato del governo è aggiornato a mercoledì 7 aprile. I polacchi che hanno ricevuto la prima dose sono 4.708.238, mentre quelli che hanno ricevuto anche la seconda sono 2.082.707. Per quanto riguarda il totale delle dosi consegnate alla Polonia, indipendentemente dalla loro somministrazione, esse sono 8.952.050, di cui 7.774.610 distribuite ai punti vaccinali. Le reazioni avverse osservate durante la campagna vaccinale sono state 5.695.