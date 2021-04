Coronavirus, oggi in Italia 358 morti e 9.789 nuovi casi: scende ancora il tasso di positività, il bollettino

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 358 morti, 18.010 guariti e 9.789 nuovi casi su 190.635 tamponi. Oggi è risultato positivo il 5,1% dei tamponi effettuati, in calo rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Campania (1.386), Emilia Romagna (1.151) e Sicilia (1.110). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

3.779.337 casi totali



114.612 morti

3.140.565 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 524.417 così suddivisi:

27.329 (+78) ricoverati in ospedale ( 5,21 % )

( ) 3.593 (+8) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,68% )

( ) 493.495 (-8.674) in isolamento domiciliare ( 94,10% )

Intanto sono 13.125.458 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l’84,3% del totale di quelle consegnate, pari a 15.575.830 (nel dettaglio 10.259.730 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 Moderna e 3.995.700 AstraZeneca). Le somministrazioni hanno riguardato 7.709.468 donne e 5.415.990 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.952.644. E’ quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 16.06 di oggi pomeriggio. Le dosi sono state somministrate a 3.148.606 operatori sanitari; 522.158 unità di personale non sanitario; 592.794 ospiti di strutture residenziali; 4.607.325 over 80; 243.878 unità delle forze armate; 1.113.099 unità di personale scolastico; la voce ‘altro’ comprende 2.897.598 persone.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: