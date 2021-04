Coronavirus, oggi in Italia solo 7.767 nuovi casi: non erano così pochi dal 15 febbraio. Superati i 3 milioni di guariti

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 421 morti, 21.733 guariti e 7.767 nuovi casi su 112.960 tamponi. Oggi è risultato positivo il 6,87% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto a ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lazio (1.120), Campania (846) e Lombardia (841). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

3.686.707 casi totali



111.747 morti

3.019.255 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 555.705 così suddivisi:

29.337 (+452) ricoverati in ospedale ( 5,28 % )

( ) 3.743 (+6) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,67% )

( ) 522.625 (-14.949) in isolamento domiciliare ( 94,04% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: