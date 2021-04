Coronavirus, prorogata la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 aprile: dal 7 aprile sarà possibile viaggiare anche in Regno Unito, Austria e Israele

Con un’ordinanza del 2 aprile scorso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha prorogato fino alla fine del mese le limitazioni disposte dall’ordinanza 30 marzo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o piu’ Stati e territori europei. Tra questi, da come si legge nel nuovo elenco di Paesi presenti nell’allegato, vengono inclusi dal 7 aprile anche Austria, Israele, Regno Unito e Irlanda del Nord, dove dunque sara’ possibile viaggiare senza motivazioni specifiche, cosi’ come avviene per gli altri Paesi dell’Europa.

Chi rientra in Italia da uno di questi Paesi o da quelli Ue dovra’ comunque obbligatoriamente sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo, sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per cinque giorni e al termine dell’isolamento effettuare un altro test. Queste disposizioni prevedono pero’ anche specifiche deroghe, come ad esempio per chi effettua ingressi mediante voli ‘Covid-tested’.