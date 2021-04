Coronavirus, UFFICIALI i nuovi colori delle Regioni: l’81% degli italiani sarà in “zona arancione” da lunedì 12 aprile

Adesso è ufficiale: come anticipato stamattina, da lunedì 12 aprile soltanto 4 Regioni d’Italia rimarranno in zona rossa: si tratta di Campania, Puglia, Valle d’Aosta e delle new entry Sardegna. Complessivamente, 11 milioni e 400 mila italiani saranno in zona rossa, mentre gli altri 48 milioni e 250 mila, pari all’81% della popolazione nazionale, saranno in zona arancione. Paradossale il provvedimento per la Calabria, che passa in zona arancione proprio nel giorno in cui batte il record dei ricoverati: oggi sono 504 nella Regione, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Tra novembre e marzo, la Calabria è rimasta 8 settimane in zona rossa con numeri enormemente più bassi. Clamoroso il “triplo salto” della Sardegna che fino a poche settimane fa era addirittura in “zona bianca“, e adesso si trova in rosso.

A differenza delle zone rosse, in zona arancione riaprono tutti i negozi, non c’è nessuna limitazione alla mobilità all’interno del territorio comunale, riaprono di presenza le scuole anche per seconda e terza media e, al 50%, le superiori.