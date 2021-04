Correlazione tra trombosi e vaccino Astrazeneca, oggi conferenza stampa EMA: focus sulle giovani donne

Nel pomeriggio, alle ore 16, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) terrà una conferenza stampa sulle conclusioni della revisione del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) del vaccino Covid-19 di AstraZeneca e i legami con gli eventi tromboembolici che si sono registrati in diversi Paesi Ue. Alla conferenza stampa interverranno il direttore esecutivo dell’EMA, Emer Cooke; il presidente del Prac Sabine Straus e il capo del dipartimento di Farmacovigilanza ed Epidemiologia Peter Arlett.

Il responsabile della strategia sui vaccini di Ema Marco Cavaleri ieri al Messaggero ha detto per le trombosi “c’è un’associazione con il vaccino. Cosa causi questa reazione, però, ancora non lo sappiamo“. Cavaleri ha ribadito il fatto che il rapporto rischi-benefici rimane inalterato nettamente a favore del vaccino, vista la letalità del Covid e il suo impatto sulla società, ma avverte che dovranno essere fatte ulteriori valutazioni sulle varie fasce d’età. Le giovani donne, ad esempio, “spesso protagoniste dei casi di trombosi, patiscono meno l’effetto del Covid, dovremo valutare dunque il rapporto rischi-benefici per loro“. Al momento gli eventi avversi sono stati accertati soprattutto in donne under 50, ma Cavaleri ha precisato che “ci sono stati casi anche tra i 50 e i 60 e ci sono anche uomini, circa il 20%. Età media attorno ai 45-47 anni“.

In attesa delle comunicazioni EMA, le somministrazioni di questo vaccino restano bloccate in gran parte dei Paesi europei. Ricordiamo che Astrazeneca non è stato ancora approvato negli USA e in Israele, che sono i Paesi che hanno vaccinato più di tutti la loro popolazione ma l’hanno fatto utilizzando Pfizer e Moderna.