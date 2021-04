Dal diabete alla fibromialgia: cosa sono i grani antichi e perché sono un’alternativa salutare ai grani moderni

Kamut Enterprises of Europe, titolare con Kamut International del marchio KAMUT®, rinnova anche per il 2021 il proprio impegno nella ricerca scientifica. Venerdì 30 aprile, nel contesto di NutriMI 2021 – il forum di Nutrizione Pratica che ogni anno riunisce la comunità scientifica, le aziende e gli stakeholder che operano nel mondo dell’Alimentazione e della Nutrizione – l’azienda presenterà nuove evidenze scientifiche a favore del potenziale salutistico dei grani antichi come il grano khorasan KAMUT®.

“Numerosi studi hanno messo in evidenza caratteristiche nutrizionali, fitochimiche e sensoriali uniche che renderebbero i grani antichi un’alternativa salutare rispetto i grani moderni. Un esempio è rappresentato dal grano khorasan a marchio KAMUT® che è stato testato in vari studi sia con soggetti sani che con pazienti affetti da patologie croniche quali la sindrome coronarica acuta1, la sindrome del colon irritabile2, il diabete mellito di tipo 23, la steatosi epatica non alcolica4 e la fibromialgia5”, spiega Emanuela Simonetti, Scientific Director Kamut Enterprises of Europe.

L’intervento della dott.ssa Simonetti all’interno del workshop NutriMi “Sana alimentazione, dieta, digiuno – migliorare la selezione e la modalità di consumo degli alimenti”, in programma venerdì 30 aprile a Milano, sarà successivamente pubblicato nella “Rivista di Nutrizione Pratica” e si focalizzerà anche su come la riscoperta dei grani antichi abbia promosso valori positivi nella filiera agroalimentare.

“I grani antichi, non necessitando di particolari trattamenti chimici, vengono generalmente coltivati con metodo biologico, sono quindi più sostenibili per l’ambiente e mostrano un’elevata resilienza ai cambiamenti climatici. Inoltre, l’uso dei grani antichi molto spesso si associa alla scelta di processi tecnologici meno industriali, che permettono di valorizzare il loro potenziale nutritivo e l’elevata digeribilità. Quando scelti da filiere che ne garantiscono elevate qualità non solo della materia prima, ma anche del metodo di coltivazione e dei processi di trasformazione, i grani antichi come il grano khorasan KAMUT® mostrano un interessante potenziale per diventare parte di una dieta sana, ad elevato profilo nutrizionale e sostenibile”, conclude Emanuela Simonetti.

Mai come nel corso dell’ultimo anno coltivazione biologica e cibo sano sono diventati un binomio sempre più indissolubile nelle scelte alimentari quotidiane. Kamut Enterprises of Europe – titolare con Kamut International del marchio KAMUT® – rinnova il suo trentennale impegno a garanzia di alta qualità in biologico dell’antico grano khorasan.

Il grano khorasan KAMUT® promuove anche nel contesto di NutriMi 2021 un modello di agricoltura sostenibile, rispettoso delle risorse ambientali, che coinvolge produttori locali nello sviluppo di coltivazioni di grani antichi adatti ai diversi territori, garantendo un prodotto sicuro e salutare – dai campi alla tavola.

