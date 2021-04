Covid, l’esperimento ha funzionato: al concerto di Barcellona del mese scorso nessuno si è contagiato

Il concerto di Barcellona che si è tenuto un mese fa con 5 mila spettatori, tutti entrati dopo un tampone, è stato un vero e proprio successo e un inno alla libertà: solo 6 positivi, dei quali 4 si sono contagiati altrove. Il concerto di gruppo Love of Lesbian al Palau Sant Jordi di Barcellona si è svolto lo scorso 27 marzo, ed è stato il primo massiccio test pilota senza una distanza di sicurezza con circa 5.000 partecipanti dall’inizio della pandemia di coronavirus. La buona notizia è che l’evento non si è trasformato nell’occasione per una super trasmissione.

Lo hanno spiegato questo martedì in una conferenza stampa nello stesso Palau Sant Jordi dove si è tenuto il concerto, i ricercatori dell’ospedale tedesco Trias i Pujol di Badalona, ​​Boris Revollo e Josep Maria Llibre, insieme al ministro della Cultura ad interim, Àngels Ponsa, il primo vicesindaco di Barcellona, ​​Jaume Collboni, e il capo del servizio Malattie infettive di Can Ruti, Bonaventura Clotet. Erano presenti anche il leader della band Love of Lesbian, Santi Balmes, e un altro dei membri del gruppo, Julián Saldarriaga.

Lo studio rivela che solo 6 positivi sono stati rilevati tra il pubblico e 4 sono stati infettati fuori dal Palau Sant Jordi.

“Il concerto pilota di Barcellona era rischioso, ma abbiamo deciso che era importante farlo“, hanno spiegato i membri della band.

“È un’attività sicura”, ha affermato Llibre, che ha spiegato che nei 14 giorni successivi al concerto sono stati rilevati 6 casi positivi , ovvero un’incidenza cumulativa di 131 per 100.000 abitanti, rispetto ai 260 casi per 100.000 abitanti registrati dalla città di Barcellona durante lo svolgimento del concerto. Dopo aver analizzato i risultati delle persone risultate positive nei 14 giorni successivi al concerto, si è dunque riscontrata la positività di 6 persone tra le 4.592 che si sono sottoposte al test mezzo mese dopo. I dati indicano la metà dell’indice registrato a Barcellona nella stessa fascia di età delle persone che hanno assistito al concerto. Pertanto, lo studio prova che “le persone erano più sicure andando al concerto che in quasi qualsiasi altro posto a Barcellona ” ha assicurato il dottor Josep Maria Llibre.

Questa esperienza pionieristica in tempo di pandemia, “ha dimostrato che è possibile attenuarla e combinarla con la riattivazione della vita culturale” in questo caso di Barcellona, ​​ha affermato Jaume Collboni, primo vicesindaco del Consiglio comunale. In estate, la città programmerà più di 100 concerti di medio formato in spazi aperti sull’anello olimpico di Montuïc e sulla sede del Fòrum. Il Comune donerà mezzo milione di euro ai promotori perché possano iniziare a configurare i manifesti degli artisti. “Dobbiamo aiutare il settore, che sta attraversando un periodo molto brutto”, ha detto.

👍 Los resultados de los tests a 4.796 asistentes al concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi, 14 días después, solo detectan 6 positivos, 4 de los cuales no se contagiaron en el evento. El concierto no fue supertransmisor del coronavirus #CulturaSegura pic.twitter.com/coipFVCMIC — Puri Caro (@puricaro) April 27, 2021



Jordi Herreruela, di Festivals per la Cultura Segura e direttore del Cruïlla Festival, ha dichiarato che il “successo” di questo concerto come quello avvenuto lo scorso dicembre, con 500 partecipanti, 10 volte di meno, nella sala Apolo di Barcellona deve servire a garanzia per “autorizzare questi concerti per l’estate senza essere test pilota”. “Ci saranno concerti quest’estate, con misure di sicurezza e tutela da parte di professionisti del settore medico. In ogni caso siamo ancora all’inizio. Il primo passo è stato il test pilota della sala Apolo, il secondo il concerto di Sant Jordi e ora dobbiamo lavorare per avere una metodologia adeguata, semplice ed economicamente conveniente”, ha aggiunto.

Le amministrazioni catalane ci stanno lavorando all’interno della Comissió de Cultura i Salut. “C’è ancora bisogno di regolamentare situazioni specifiche e ridurre i costi”, ha riferito il ministro della Cultura, Àngels Ponsa.

Nell’esperienza del 27 marzo scorso presso la sede di Montjuïc, i 5.000 partecipanti sono stati sottoposti a un test antigene lo stesso giorno dell’evento e solo le persone che sono risultate negative, con maschera Ffp2 e settorizzate sono entrate (la pista era divisa in tre zone ed era vietato occupare gli stand, con una capienza di 13.000 partecipanti). Non era necessario mantenere le distanze di sicurezza.

I 5 mila fan della band ‘Love of Lesbian’, che si era esibita nel concerto diventato progetto di ricerca, avevano assistito all’esibizione dopo essere risultati negativi al test Covid-19. A tutti era stata consegnata una mascherina Ffp2 nuova all’ingresso: durante l’intero concerto le persone avevano indossato il dispositivo di protezione senza tenere il distanziamento sociale. Il tasso di infezione tra i partecipanti è risultato la metà di quello che si registra fra le persone della stessa fascia d’età a Barcellona, ​​hanno osservato i ricercatori. “Non ci sono segni che suggeriscano che sia avvenuta trasmissione” del virus “durante l’evento“, ha detto Josep Maria Llibre, esperto di malattie infettive. Una notizia che arriva mentre diversi Paesi sono alla ricerca di formule per riaprire o allentare le misure e organizzare eventi pubblici in sicurezza.