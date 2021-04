Covid: D’Incà, ‘obiettivo 500mila vaccini raggiunto e proseguiremo a maggio’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “L’obiettivo” delle 500mila vaccinazione al giorno è stato “finalmente raggiunto e credo sia buon punto di partenza per affrontare il mese di maggio dove avremo ha disposizione 15 milioni di dosi che vuol dire sempre 500mila vaccinati al giorno”. Lo dice Federico D’Incà a Viva Voce su Radio Uno.

“La situazione è in miglioramento ma non dobbiamo abbassare al guardia. Ricordiamo che abbiamo superato 120mila morti che vuol dire 120mila famiglie che hanno perso un loro caro. Quindi l’attenzione deve essere massima”.