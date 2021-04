Covid: Faraone, ‘rivedere coprifuoco a metà maggio’

Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Il coprifuoco va rivisto al più presto, è molto più faticoso il compito di chi nel governo si prende la responsabilità di riaprire che quello di chi all’opposizione grida per un’ora in più. Ora c’è una buona mediazione con l’impegno a rivedere a metà maggio l’orario serale. Credo che FdI stia facendo una partita contro la Lega e FI che contro Draghi, io preferisco chi ha scelto la via della responsabilità”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone ad Omnibus.