Covid: Galateri, ‘assicurazioni hanno tenuto, loro risorse possono aiutare nella ripresa’

Milano, 28 apr.(Adnkronos) – “Le risorse finanziarie del mondo assicurativo sono rilevanti a livello europeo e in parte anche a livello italiano. E possono, in ottica di partenariato pubblico-privato e nel rispetto dei criteri di redditività, aiutare nella ripresa”. Lo sostiene il presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola che, in una intervista a Repubblica, afferma: “Stiamo sostenendo in Europa l’opportunità di un fondo per far fronte a situazioni analoghe a quella che stiamo vivendo con formule che vedono insieme assicuratori, investitori privati e governi”.

Durante la pandemia, spiega il numero uno del gruppo assicurativo, “le assicurazioni hanno dimostrato capacità di tenuta e resilienza importanti”. In particolare “Generali ha resistito in modo altrettanto importante, se non di più, come rilevano un risultato operativo 2020 di 5,2 miliardi e il solvency ratio al 224%. Numeri che dimostrano la capacità di affrontare i marosi con tranquillità, sicurezza, stabilità”.

Tuttavia, aggiunge, “la pandemia ci ha insegnato che non si può agire in ordine sparso: noi di Generali siamo in prima linea per aiutare la ripresa anche in una prospettiva di convergenza fra pubblico e privati». L’inaugurazione del centro vaccinale di Milano, “uno dei più grandi del Paese”, all’interno del Generali Square Garden a Citylife, l’ex Palazzo delle Scintille, ne è una dimostrazione: “L’hub è stato possibile grazie alla collaborazione fra Regione, Policlinico, noi, Moncler e Cisco”. E dunque, ribadisce, “la soluzione di tanti temi in futuro dovrà passare, e sarà un bene, attraverso la convergenza pubblico-privato”.

Sulla situazione attuale, Galateri è ottimista: “Penso che il mondo abbia ripreso in mano la situazione quando i produttori dei vaccini sono riusciti a emergere con risposte credibili. E, dopo momenti di confusione e mancanza di coordinamento, i piani vaccinali in Europa procedono ora in modo più spedito. Si comincia a vedere la luce al fondo del tunnel”. Anche in Italia? ”Sì. Nei giorni scorsi”.