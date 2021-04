Covid: Ghilardi, ‘in Lombardia sindaci Lega non faranno pagare Tosap a ristoranti’

Milano, 16 apr.(Adnkronos) – “Nei nostri Comuni non faremo pagare nessuna tassa sull’occupazione del suolo pubblico per tutta la stagione alle attività di ristorazione”. Lo dichiara Giacomo Ghilardi, coordinatore sindaci Lega Lombardia e vice presidente di Anci Lombardia.

“Tutti i mille sindaci della Lega in Italia, come annunciato da Stefano Locatelli, coordinatore degli enti locali della Lega, offriranno uno strumento in più alla ripresa”, spiega Ghilardi. Del resto, “le attività commerciali stanno soffrendo da tempo”.

I sindaci lombardi, prosegue l’esponente leghista, sono “consapevoli dell’importanza e del valore del servizio offerto al territorio e le difficoltà ormai diventate insostenibili che stanno affrontando”. E “la “riapertura dei ristoranti anche di sera rappresenta un segnale importante di ripartenza, così come le scuole in presenza”. Si tratta, conclude, di “alcune delle risposte alle richieste pressanti dei cittadini, che noi sindaci sentiamo e viviamo e alle quali cerchiamo di rispondere con ogni risorsa a nostra disposizione”.