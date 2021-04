Covid: Grecia, cancellato obbligo quarantena per arrivi da Ue e altri 5 Paesi**

Atene, 19 apr. (Adnkronos) – Le autorità greche hanno cancellato l’obbligo di osservare la quarantena per i viaggiatori in arrivo da Paesi dell’Unione Europea, area Schengen, Regno Unito, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Serbia e Israele. Secondo quanto riporta il sito ‘Ekhatimerini’, che cita una nota dell’Autorità per l’Aviazione civile, le persone che vogliono entrare in Grecia dovranno presentare all’arrivo un documento che provi la loro completa vaccinazione contro il Covid-19 o, in alternativa, un test molecolare con risultato negativo svolto nelle 72 ore precedenti.