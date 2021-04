Covid, Grimaldi (pres. Comitato Cura Domiciliare): “Attendiamo la chiamata di Bassetti per la revisione dei protocolli”

L’avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato Cura Domiciliare, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Il Senato ha approvato l’ordine del giorno per la creazione di un protocollo sulle cure domiciliari per il Covid: “Le Regioni tra di loro non dialogano, quindi ci sono stati approcci terapeutici diversi –ha affermato Grimaldi-. Di concerto con centinaia di medici di base abbiamo subito chiesto un protocollo univoco di cura, ma non siamo stati ascoltati, abbiamo fatto ricorso al Tar e nel frattempo abbiamo dato assistenza a tanti malati, tutto attraverso telemedicina con la rete di medici di base che ha aderito al Comitato. Abbiamo portato all’attenzione delle istituzioni e dell’Aifa questo metodo, abbiamo dialogato con le Regioni e poi nell’incontro del 10 marzo il sottosegretario Sileri si è impegnato a farci partecipare alla revisione dei protocolli di cura con il dottor Matteo Bassetti, attendiamo la chiamata di Bassetti che ancora non è arrivata. Il Senato ha chiesto al governo di emanare un protocollo univoco, suggerendo di utilizzare quella telemedicina che noi sul nostro gruppo utilizziamo da un anno”.