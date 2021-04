Covid: Hancock, ‘dall’India arrivano immagini strazianti’

Londra, 28 apr. (Adnkronos) – E’ “straziante” la situazione in India, dove la pandemia continua a mietere vittime ed il contagio non sembra frenare. Lo ha dichiarato il ministro britannico della Salute, Matt Hancock, nel corso di una conferenza stampa a Downing Street.

“Abbiamo visto tutti le immagini strazianti di ciò che sta accadendo in India. Penso che addolori ognuno di noi vedere quelle scene, anche perché i legami tra i nostri paesi sono così forti”, ha affermato Hancock precisando di essere “in costante contatto” con il suo omologo indiano.

“Abbiamo lavorato durante il fine settimana per mettere insieme il nostro primo pacchetto di aiuti con ventilatori e concentratori di ossigeno. Altre forniture arriveranno entro la fine della settimana”, ha aggiunto.