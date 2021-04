Covid: il 3 maggio riaprono i siti archeologici vesuviani (3)

(Adnkronos) – Costo dei biglietti: Pompei + Villa Regina (Boscoreale): dalle 9,00 alle 15,30: intero euro 16.00 – ridotto euro 2.00 – Gratuità e riduzioni come da normativa; dalle 15,30: intero 10 euro – ridotto “¬ 2.00 – Gratuità e riduzioni come da normativa; acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Piazza esedra e Piazza Anfiteatro; il costo della prevendita on-line, al momento, è in aggiunta solo sul biglietto ridotto di 2 euro Oplontis + Villa Regina (Boscoreale): euro 5.00 + prevendita on-line “¬ 1.50 – Gratuità e riduzioni come da normativa. Acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Oplontis Villa Regina (Boscoreale): euro 2.00 + prevendita on-line “¬ 1.50 ‘ Gratuità e riduzioni come da normativa.

Acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Piazza esedra e Piazza Anfiteatro. Il costo della prevendita on-line, al momento, è in aggiunta solo sul biglietto ridotto di 2 euro. Oplontis + Villa Regina (Boscoreale):euro 5.00 + prevendita on-line “¬ 1.50 – Gratuità e riduzioni come da normativa. Acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Oplontis Villa Regina (Boscoreale): euro 2.00 + prevendita on-line “¬ 1.50 ‘ Gratuità e riduzioni come da normativa. Acquisto possibile esclusivamente on-line sul sito www.ticketone.it. Ville di Stabiae: ingresso gratuito Per la prenotazione del fine settimana: 081.8575347

Reggia di Quisisana: euro 6.00 + prevendita on-line “¬ 1.50 – Gratuità e riduzioni come da normativa. Acquisto possibile esclusivamente on-line sul sito www.ticketone.it; Castello di Lettere:euro 2.00 biglietto unico ‘ Accesso gratuito esibendo il biglietto di Pompei,aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 – con chiusura dalle 13 30 alle 14.30, ultimo ingresso ore 12 per la mattina/ore 18 per il pomeriggio. Per prenotare per il fine settimana: tel. 081 [email protected]