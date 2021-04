Covid: in Lombardia 872 nuovi casi positivi, aumentano i guariti (+5.499)

Milano, 26 apr.(Adnkronos) – In Lombardia sono 872 i nuovi casi di Covid, ma aumentano i guariti. E’ quanto emerge dal bollettino odierno, diffuso dalla Regione Lombardia.

Nel dettaglio, su 16.993 tamponi effettuati, di cui 13.582 molecolari e 3.411 antigenici (che portano il totale complessivo a 9.277.607), i nuovi casi positivi sono 872, di cui 56 debolmente positivi. I guariti/dimessi sono in aumento di 5.499 unità, di cui 3.838 dimessi e 706.799 guariti, per un totale complessivo di 710.637 unità.

I pazienti in terapia intensiva sono 601 (-9), i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.824 (-62). I decessi segnano +31 casi, che portano il totale complessivo a 32.688.