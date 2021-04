Covid: in Lombardia calo ricoverati e 2.095 casi, 4,2% tamponi**

Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Prosegue in Lombardia il calo dei ricoverati mentre i nuovi positivi sono 2.095 da ieri, circa il 4,2% dei tamponi processati. I guariti superano i nuovi positivi e sono 2.552. Le vittime del Covid19 sono 72.

I ricoverati in terapia intensiva sono 667, 8 in meno di ieri; negli altri reparti ci sono 4.522 pazienti Covid, 117 in meno in 24 ore.