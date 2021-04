Palermo, 23 apr. (Adnkronos) – Altre 24 vittime di Covid oggi in Sicilia. I nuovi contagi sono 930, per un totale di 25.284 attuali positivi. I guariti/dimessi sono 1.250. I tamponi: 26.886. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 11, per un totale di 177 posti occupati.