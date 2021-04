La situazione dell’Italia resta invariata nella mappa a colori dell’Europa, aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: solo la Valle d’Aosta rimane in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid-19, mentre tutte le altre regioni della Penisola sono contrassegnate dal colore rosso, salvo la Calabria che risulta al momento di colore grigio, un’area per la quale “le informazioni sono insufficienti o il tasso di test è inferiore a 300 casi su 100.000“.