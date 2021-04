Covid, la nuova mappa ECDC: in Italia 7 regioni in “rosso scuro” con la Toscana new entry, Sardegna “rossa”

In Italia sono 7 le regioni contrassegnate dal “rosso scuro“, la fascia di massimo rischio per COVID-19, nella mappa epidemiologica d’Europa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC): a colorarsi di rosso scuro questa settimana è la Toscana, che si va ad aggiungere a Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Emilia–Romagna e Puglia.

Le Marche e le province autonome di Trento e Bolzano tornano rosse, e si colora di rosso questa settimana anche la Sardegna che per diverso tempo è stata arancione, colore che indica un livello più basso di rischio.

Il resto dell’Italia è in rosso.