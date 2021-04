Covid: l’appello di Boldi, ‘Mattarella e Draghi aiutino gli anziani in Rsa a vedere i parenti’**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – ‘Mi appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, affinché pongano rimedio al fatto che in molte Rsa gli anziani non possono ricevere le visite dei propri cari”. Lo dice all’AdnKronos l’attore Massimo Boldi chiedendo al governo ‘di trovare una soluzione che metta fine a questa situazione, che non è umana, facendo l’impossibile per risolverla. Anche gli anziani, come tutti, hanno il diritto di vivere”.

Boldi esprime infine la speranza che ‘questa pandemia abbia le gambe corte e che, anche se non dovesse finire subito, ci permetta di vivere in modo normale”.