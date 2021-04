(Adnkronos) – Sono 335 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Regione. Da ieri registrati altri 32 morti, che portano il totale a 4.003 dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati in ospedale sono 737 (+6), le persone in terapia intensiva sono 80 (+4). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.047 tamponi molecolari e 1.887 antigenici.