Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “La presenza di Casapound, il lancio di petardi contro le forze di polizia, ci dicono molto della manifestazione #ioapro. Le ragioni dei ristoratori non devono essere così brutalmente rappresentate, è una categoria di gente seria, che non si scaglia contro gli agenti. Io voglio ristori adeguati subito e sto con i ristoratori che vogliono aperture in sicurezza ed al più presto”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci.