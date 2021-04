Covid, il messaggio più bello dallo Spallanzani: “All’aperto il rischio contagio è nullo, riapriamo la nostra società”

“Oggi è la bella stagione, quindi apriamo i nostri parchi e le aree attrezzate al tempo libero, alla buona lettura, al teatro, al cinema, ai concerti. Il contagio all’aperto è nullo o insignificante“. E’ la proposta lanciata dal direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in un videomessaggio agli italiani.

“Continuiamo ad aprire la nostra società. Andiamo in direzione di quelle che sono le decisioni sagge che sono state prese di aprire con cautela e prudenza. Ponendo sempre attenzione alla sicurezza e alla regole. Ma dobbiamo andare sempre più avanti perché questo dà coraggio agli italiani per vincere la pandemia”, ha proseguito Vaia nel videomessaggio. “Continuiamo ad affrontare con forza, coraggio e determinazione questa pandemia, a cominciare dal vaccino. Intensifichiamo ancora di più la campagna vaccinale acquisendo sempre più dosi – ha aggiunto – Quali? Tutti quelli che abbiamo a disposizione perché servono per abbattere la mortalità e ridurre l’ospedalizzazione che sono i nostri maggiori obiettivi. Non è più tollerabile una mortalità così alta”.

“Attenzione a settembre-ottobre quando riapriranno completamente le scuole e quando ci sarà la grande mobilità. Chiedo al Governo e al premier di avviare concretamente un piano Marshall che mette al centro i due segmenti sensibili: la scuola e i trasporti”, propone il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma. “Miglioriamo e potenziamo” i trasporti e la scuola, “così possiamo dire che ne usciremo e non torneremo indietro perché non possiamo più consentirlo. Forza, coraggio e andiamo avanti“, precisa Vaia.