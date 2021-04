Roma, 23 apr. (Adnkronos) – ‘La divisa non si toglie, si indossa perché incarna l’onore di chi rappresenta la Patria. Al generale Figliuolo dico di continuare a vestirla, a testa alta. Ha spalle larghe per silenziare le fesserie e la certezza di avere dietro di se tutto il Paese. Grazie alle Forze Armate per l’immenso lavoro quotidiano nella lotta al Covid”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè.