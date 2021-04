Covid, la nuova mappa ECDC: in rosso scuro solo Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta

Nella mappa epidemiologica d’Europa aggiornata dall’ECDC, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in Italia scendono da 7 a 3 le regioni in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per COVID-19: si tratta di Piemonte, Valle d’Aosta e Puglia.

Il colore è “rosso” per il resto della Penisola, compresa la Sardegna.

Le regioni che rispetto alla scorsa settimana hanno lasciato il rosso scuro per diventare “rosse” sono Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna.