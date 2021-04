Covid: Oms, ‘negli ultimi due mesi casi raddoppiati nel mondo’

Ginevra, 16 apr. (Adnkronos) – Casi di covid raddoppiati nel mondo negli ultimi due mesi: l’Oms avverte sul trend allarmante delle infezioni da coronavirus. In un briefing sulla situazione in Papua Nuova Guinea e nella regione del Pacifico occidentale. “Nel mondo, i casi e le vittime stanno continuando a crescere a tassi preoccupanti – ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus – Globalmente, il numero di casi settimanali è quasi raddoppiato negli ultimi due mesi. Ci stiamo avvicinando al tasso più alto di infezioni cui abbiamo assistito durante la pandemia. Alcuni Paesi che avevano in precedenza evitato una trasmissione diffusa adesso stanno assistendo ad aumenti costanti nei contagi”.