Covid: ‘salute o libertà’, domani presentazione libro Ocone con Salvini e Porro

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Domani, alle ore 11, in Sala Salvadori, presso il Palazzo dei Gruppi della Camera, conferenza stampa per la presentazione del libro ‘Salute o libertà: un dilemma storico’filosofico’, di Corrado Ocone. Parteciperanno, oltre all’autore, il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il giornalista Nicola Porro. Per accrediti: [email protected] Le richieste di accredito dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 18.30 di oggi. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming anche sulle pagine Facebook di Salvini e della Lega.