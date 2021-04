Covid: Salvini, ‘piano Arcuri e Speranza ha funzionato? Italia paese con più morti’

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Se ci fosse stato un dolo, delle omissioni che hanno portato a migliaia di morti… c’era un piano pandemico o no? si è perso tempo o no? Le risposte sono oggettive. Mentre nel mio sequestro di persone non è morto nessuno… Non mi vengano a dire che il piano dell’Italia, il piano di Arcuri e Speranza ha funzionato: l’Italia è il Paese con più morti”. Lo dice Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4. “Serve un riforma della giustizia perchè non è possibile che a Bergamo funzioni in un modo e a Palermo in un altro”.