Covid: ultimato screening studenti ‘Giorgio’ a Licata, da lunedì tutti in classe

Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – E’ stato ultimato, presso il drive in di via Panepinto, Licata (Agrigento) lo screening cui sono stati sottoposti gli studenti di tutti i plessi dell’istituto comprensivo ‘Francesco Giorgio”, che era stato chiuso nei giorni scorsi, con ordinanza sindacale, dopo che in due scuole erano stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid 19.

‘Proprio stamani ‘ annuncia il sindaco Pino Galanti ‘ abbiamo ricevuto la nota dell’Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento che, una volta che lo screening di tutta la popolazione studentesca è stato ultimato, ci autorizza a riaprire l’istituto comprensivo ‘Francesco Giorgio”. Da qui a breve firmerò l’ordinanza, grazie alla quale già lunedì mattina tutti i plessi del ‘Giorgio” saranno riaperti e gli alunni avranno la possibilità di tornare in classe”.