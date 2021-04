Covid: muore 5 giorni dopo la vaccinazione con Moderna, disposta autopsia

Un uomo è morto ad Alfianello, in provincia di Brescia, 5 giorni dopo essere stato vaccinato con Moderna.

Secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia, il medico curante che ha effettuato la vaccinazione a domicilio all’80enne ha chiesto e ottenuto di far eseguire l’autopsia per accertare l’esistenza di eventuali collegamenti tra la somministrazione e il decesso, avvenuti rispettivamente martedì e domenica scorsi.