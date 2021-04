Covid Usa, via libera a ripresa vaccino Johnson & Johnson

(Adnkronos) – Vaccino Johnson & Johnson, riprende la somministrazione. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e la Food and Drug Administration (Fda) hanno revocato la sospensione della somministrazione del vaccino monodose anti-Covid di Johnson & Johnson, dopo la raccomandata pausa “precauzionale” di dieci giorni, annunciando – come ha riportato la Cnn – che verrà aggiornato il foglio illustrativo per quanto riguarda i rischi di coaguli di sangue. Il via libera è arrivato dopo che nelle scorse ore la commissione di esperti dei Cdc ha ritenuto che i benefici del vaccino superino i rischi. Già da oggi i punti vaccinali dovrebbero riprendere le somministrazioni.

“Abbiamo concluso che i benefici noti e potenziali del vaccino Janssen Covid-19 superino i rischi noti e potenziali nei soggetti a partire dai 18 anni – ha affermato in una dichiarazione Janet Woodcock della Fda -. Siamo fiduciosi nel fatto che questo vaccino continui a rispondere ai nostri standard di sicurezza, efficacia e qualità”.

“La somministrazione del vaccino Covid-19 di Johnson & Johnson può riprendere immediatamente”, ha detto la direttrice dei Cdc Rochelle Walensky.