Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “I deliri di Miguel Bosè, negazionista folle”. Ornella Vanoni non la manda a dire su Twitter, dopo le dichiarazioni del collega Miguel Bosé che, in un’intervista rilasciata ad un giornale spagnolo, ha dichiarato di non credere all’esistenza del Covid e di essere un ‘negazionista’. “Per lui -è il commento della cantante- Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Comunque il virus c’è e io mi proteggo”, scrive secca Ornella.