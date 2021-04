Covid:chef Locatelli(Masterchef)’ok riaperture ma non estendere orario serale grave errore’**

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Sono contentissimo per l’Italia, sicuramente se riaprono avranno fatto i loro calcoli. Ora, se i numeri sono buoni e si procede più velocemente con le vaccinazioni, si deve lasciare che la gente che si avvicenda nel locale abbia modo di mangiare con calma ed estendere l’orario di apertura serale, che non ha veramente alcun senso”. Lo afferma all’Adnkronos lo chef Giorgio Locatelli, star di Masterchef, che da Londra -dove hanno da lunedì hanno riaperto ristoranti e negozi- commenta l’annuncio delle riaperture dei ristoranti da parte del governo Draghi.

“Certo, ora bisogna vedere come è la situazione delle vaccinazioni, perché con i vaccini so che in Italia si procede con grossi problemi -spiega lo chef- ma ormai si è capito che i ristoranti non erano alla base del problema”. E sul coprifuoco delle 22, incalza: “Se le persone vengono controllate e la gente si comporta secondo le regole, restringere orari di apertura è un errore enorme, grave. Gli orari dovrebbero essere estesi al massimo, per avere meno assembramenti e permettere al ristoratore di poter gestire meglio il flusso delle persone”.