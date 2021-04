Alla ricerca di una dieta post Pasqua? Come dimagrire e depurare l’organismo con gli alimenti tipici della primavera

Nonostante gli sbalzi di temperatura e i colpi di coda invernali, con la Pasqua ormai alle spalle, gradualmente, entriamo sempre più nel vivo della primavera, e l’orto si arricchisce di nuove verdure, germogli, insalate, legumi ed erbe aromatiche, tutti alleati fondamentali per depurare il nostro organismo dalle scorie e delle tossine accumulate durante le abbuffate festive e la stagione precedente.

Seguire il ritmo naturale delle stagioni anche nell’alimentazione è fondamentale per uno stile di vita sano: scopriamo dunque, insieme ai professionisti del Servizio di Nutrizione Clinica e Prevenzione Cardiovascolare dell’IRCCS Policlinico San Donato quali alimenti preferire e come seguire un piano alimentare sano e gustoso.

Di seguito i consigli delle nutrizioniste Dott.ssa Sara Basilico, Dott.ssa Gloria Capitanio, Dott.ssa Carola Dubini, Dott.ssa Ilaria Prandoni e il medico specialista in Endocrinologia e Scienza dell’Alimentazione, Dott. Alexis Elias Malavazos.

Primavera: quale frutta e verdura scegliere?

La primavera è la stagione più rigogliosa, ricca di primizie che finalmente portano un po’ di colore e gusti nuovi nella tavola di fine inverno.

Tra le verdure primaverili troviamo le bietole, gli asparagi, i fagiolini, i cipollotti, i porri, i ravanelli, senza dimenticare le zucchine novelle con i loro fiori, facilmente digeribili e poco caloriche.

Come insalate è tempo di valeriana e lattughino, ricchi in fibre solubili delicate per il nostro intestino, e di rucola, piena di vitamina C e sali minerali ad azione digestiva e diuretica.

Passiamo poi ai frutti tipici della primavera, le fragole: eccellenti fonti di vitamina C e di flavonoidi, in particolare di antociani dalle potenziali caratteristiche anti-infiammatorie. Nella tarda primavera maturano anche le ciliegie, anch’esse ricche di preziose sostanze nutritive antiossidanti.

Primavera: come fare il pieno di proteine

Maggio e giugno sono i mesi dei legumi freschi, in particolare fave e piselli, ricchi di proteine vegetali, sali minerali e fibre. Aumentarne il loro consumo salvaguarda la nostra salute e anche quella della terra: la loro produzione, infatti, ha un basso impatto ambientale, poiché richiede poca acqua e può essere biologica, senza fertilizzanti o altri prodotti chimici.

Come per i prodotti della terra, anche il pesce ha una sua stagionalità legata ai cicli riproduttivi e alle migrazioni, che lo rendono più o meno disponibile a seconda del periodo dell’anno. Tenere conto di questo aspetto, oltre che della provenienza, rende la nostra spesa più sostenibile, salutare ed economica. Tra i pesci mediterranei di stagione troviamo: sugarello, sgombro, gallinella, spigola, sarago, leccia, palamita e pagello.

Primavera: l’importanza di fibre, acqua e attività fisica all’aria aperta

Questi ingredienti, abbinati ai cereali integrali, ci permettono di creare piatti gustosi e colorati, ricchi di fibre, utili per la regolarità intestinale e per rallentare l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri del pasto, oltre che di vitamine, minerali e antiossidanti.

Per affrontare il senso di stanchezza e spossatezza tipico dei primi caldi è importante integrare l’acqua, i sali minerali e le vitamine, di cui la frutta e la verdura sono ricchi.

Per un’alimentazione sostenibile impariamo a utilizzare anche gli scarti di frutta e verdura, per esempio cuocendo le foglie esterne e più fibrose delle verdure a foglia e i baccelli di fave e piselli, per passati o zuppe.

Possiamo anche utilizzare i piccioli delle ciliegie e fare un buon decotto dalla proprietà diuretiche.

La primavera, inoltre, ci regala lunghe giornate di sole, ideali per l’attività fisica all’aria aperta: 30 minuti al giorno di camminata a passo veloce sono quelli consigliati per mantenerci attivi e sono uno strumento fondamentale per la nostra salute.

Non dimentichiamo di scoprire viso e braccia ed esporli al sole 20 minuti al giorno: è il tempo necessario per attivare la pelle a produrre la vitamina D, che aiuta le ossa ad assorbire il calcio e protegge e fortifica il nostro organismo.

Gli alimenti depurativi di primavera

La primavera offre numerosi ortaggi e frutti con funzione depurativa, in dettaglio: