Disastro ambientale in Sicilia, incendio doloso alla riserva di Vendicari: danni inestimabili a flora e fauna [FOTO]

Un incendio, il terzo nel giro di pochi giorni, è divampato nella serata di ieri nell’oasi faunistica di Vendicari, in provincia di Siracusa, danneggiando parte della riserva naturale. Come hanno spiegato i volontari del Mai (Movimento antincendio ibleo), intervenuti sul posto per domare le fiamme, si tratta quasi sicuramente di un’azione dolosa. A far giungere a questa conclusione sono stati soprattutto i diversi focolai divampati, che hanno letteralmente raso al suolo una grossa parte di vegetazione.

Si tratta a tutti gli effetti di un disastro ambientale soprattutto ai danni della flora e della fauna, dato che si tratta di un’area popolata da uccelli migratori rari e da testuggini. Come hanno sottolineato i volontari del Mai, “nonostante siano intervenuti diversi mezzi dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile, che hanno fatto il possibile, l’assenza di personale della riserva e l’inesistenza di punti d’acqua all’interno dell’area protetta, ha causato un disastro ambientale”.

Accompagnato dal Dirigente dell’Azienda Forestale Demaniale, Giancarlo Perrotta, questa il sindaco di Noto Corrado Bonfanti ha effettuato un sopralluogo a Vendicari. E’ stata perlustrata la zona del canneto nei pressi del Pantano, proprio nel punto in cui sono divampate le fiamme già mercoledì scorso. “Eccezion fatta per la zona del canneto – commenta il sindaco Bonfanti – nei pressi del Pantano andata distrutta dalle fiamme ma che presto tornerà come in passato, ho trovato una Riserva pulita e tenuta in ordine dall’Azienda Demaniale Forestale, che ha competenza nella sua gestione, in attesa della sua riapertura. Anche la conta dei danni è diversa rispetto alla prima stima: pochi ettari di canneto, zona umida, dove però molte specie animali avevano già nidificato. Questo ci fa male, perché Vendicari è anche un punto di riferimento per la fauna. Ribadisco che l’atto di mercoledì è un atto spregevole contro l’ambiente e contro la nostra comunità. E’ come se avessero colpito la nostra Cattedrale. Ho chiesto più controlli, convinto di riuscire a trovare nelle istituzioni politiche e amministrative e nelle associazioni di volontariato, oltre che nelle realtà già coinvolte, quella collaborazione che serve per contrastare fenomeni del genere. A partire dalla prossima settimana, disporrò una collaborazione attiva con le forze in campo a disposizione del Dipartimento regionale per i servizi rurali e il territorio per assicurare un presidio continuo dell’Oasi”.

Cingolani: “l’incendio a Vendicari è un attacco, un danno inestimabile”

“E’ un danno inestimabile quello che ha colpito la riserva naturale di Vendicari, nel siracusano. Una riserva popolata da testuggini e uccelli migratori rari colpita al cuore da incendi che pare siano dolosi. Ed è il quarto incendio in una settimana. Un vero e proprio attacco”. Lo afferma il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. “Una delle armi che metteremo in campo contro queste azioni criminali, anche grazie al Recovery fund – rileva Cingolani – sarà il monitoraggio delle coste e del nostro preziosissimo patrimonio naturalistico, utilizzando satelliti, droni e sensori a terra con un sistema di incrocio e gestione dei dati”.