Un efficace diuretico e antinfiammatorio naturale che rafforza unghie e capelli? E’ la “coda di cavallo”

Una pianta molto utilizzata in naturopatia, conosciuta anche come “coda cavallina” o “coda di cavallo” è ricca di flavonoidi, tannini, saponine, calcio e sali minerali. L’equiseto (Equisetum arvense), contenente diverse sostanze alcaloidi tra cui la nicotina, è anche un valido antinfiammatorio naturale e un ottimo diuretico. Viene utilizzato anche per le sue proprietà rimineralizzanti, in quanto favorisce l’accrescimento delle ossa, dei denti e la crescita di unghie e capelli.

L’equiseto può essere assunto sotto forma di tisana, oppure come integratore alimentare. Ottima ad esempio la tisana all’equiseto, finocchio e betulla: per prepararla è sufficiente un cucchiaino di ognuna di queste erbe, da lasciare in infusione in una tazza d’acqua bollente per almeno 10 minuti prima di filtrare. L’azione drenante ed antinfiammatoria è assicurata.

Equiseto: benefici e controindicazioni dell’antinfiammatorio naturale e diuretico che rafforza unghie e capelli

Secondo l’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario,

“in commercio sono disponibili molti integratori a base di equiseto per via dei benefici che deriverebbero dal consumo di questa sostanza. Diversi sono gli effetti che risultano attribuibili all’equiseto: tra le proprietà più note di questa sostanza c’è la sua capacità diuretica, l’assunzione di equiseto aumenta l’eliminazione di acqua da parte dei reni e contribuisce al buon funzionamento dell’apparato urinario. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e astringenti l’equiseto può inoltre essere utilizzato anche contro diversi tipi di infezioni a carico del sistema urinario e in caso di calcoli.

L’equiseto viene utilizzato anche per le sue proprietà rimineralizzanti, favorisce infatti l’accrescimento delle ossa, dei denti e la crescita di unghie e capelli.

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e astringenti l’equiseto può inoltre essere utilizzato anche contro diversi tipi di affezioni a carico di mucose (gola infiammata, palpebre arrossate, congiuntiviti). Impacchi a base di equiseto possono essere utilizzati per favorire la guarigione di ferite e ulcere.

È bene non utilizzare estratti a base di equiseto in caso di sospetta o accertata ipersensibilità al principio attivo e nei soggetti con problemi renali e/o cardiaci.

Prima di utilizzare impacchi a base di equiseto è bene chiedere il parere del medico, soprattutto se si è in presenza di lesioni cutanee estese”.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.